Lazio-Bologna 2-0



Skorupski 5,5 Deve ringraziare Immobile e Correa di non raccogliere il pallone in rete nei primi 10 minuti. Salva sempre su Correa, si arrende poco dopo. Sul gol di Correa è ingannato da una deviazione.



Tomiyasu 6,5: Tiene botta su Jony, lo ferma quasi sempre, uno dei migliori dei suoi in fase difensiva, fa anche un gran gol ma pure questo è annullato per fuorigioco di Palacio.



Bani 5,5: Prende subito il giallo su Correa, va in difficoltà, come tutti i compagni di reparto, quando la Lazio alza i giri del motore. Quando prende le misure è già sotto di 2 gol.



Danilo 5,5: Si perde Immobile che prima lo grazia, passa tutto il primo tempo a cercare di mettere toppe su toppe. Una partita dura.

(25' st Skov Olsen s.v.)



Denswil 5,5: Lazzari fa capire subito che la giornata sarà di quelle complicate, prova a tenere botta. Strakosha gli nega il gol, poi lo segna ma con un tocco di braccio. Anche un po' sfortunato.



Poli 5: Un po' troppo compassato per resistere alle avanzate furiose dei centrocampisti Lazio, non segue quasi mai gli strappi forsennati della Lazio, li soffre terribilmente.



Schouten 5: Prende un giallo evitabile, non riesce in compenso quasi mai a prendere né Luis Alberto né Milinkovic, figuriamoci Correa. Molto solido se la Lazio rallenta, va in difficoltà per tutto il resto del tempo.

(Dal 13' st Sansone 5,5: Fa poco, si vede poco, pur in un buon momento del Bologna. Sparacchia alto nel finale).



Orsolini 6: Si fa vedere alla mezz'ora con una bella azione personale, ma il pallone gira poco. Anche nella ripresa Strakosha gli nega il gol, uno dei più vivi.

(dal 13' st Santander 6: Entra e regala un po' di garra ai suoi. La voglia c'è).



Soriano 5: Ha la palla preziosissima del pareggio ma la spara su Strakosha, prova un tiro da fuori nella ripresa e poco altro.



Barrow 5: Prova a regalare qualche strappo ma è spesso evanescente, sembra crederci abbastanza poco. A volte praticamente fa il terzino, e questo non aiuta.



Palacio 6,5: Lotta, si sbatte molto, serve un pallone d'oro a Soriano che lo fallisce. Uno dei più vivaci, si trova una palla gol dorata nella ripresa ma la fallisce.





All. Mihajlovic 6: Accolto all'Olimpico con applausi, il suo coro 'se segna Sinisa è gol', e l'invito a non mollare. Per lui non è una gara come le altre, ma la Lazio la rende subito difficilissima. Recrimina per due gol annullati, i suoi ci hanno provato ma a questa Lazio di ottimo livello sembra anche andare tutto bene, episodi compresi.