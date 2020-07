Bologna-Cagliari: 1-1



Skorupski 6: subisce gol ma le colpe principali non sono le sue, per il resto si fa trovare pronto.



Tomiyasu 5.5: ammonito nei primi venti minuti, rischia il secondo giallo in più di un’occasione. Oggi incostante e fumoso.



Bani 6: senza infamia e senza lode, può fare di più ma comunque strappa la sufficienza.



Danilo 6: peccato per l’ennesimo gol subito dalla difesa, qualche sbavatura ma non tale da macchiare la prova complessiva.



Dijks 5.5: il duello con Mattiello va avanti per larghi parti di gara, copre tutta la fascia ma fisicamente appare ancora un po’ indietro.



(dal 26’ s.t. Krejci 6: rimane più indietro rispetto a Dijks, è chiamato a difendere).



Schouten 6: ordinato nel primo tempo, cala nella seconda frazione di gioco. La coppia con Medel comunque funziona.



(dal 25’ s.t. Dominguez 6: dà un po’ di brio ma senza esagerare).



Medel 6: dopo la brillante prova contro la Sampdoria, riesce a contrastare il difficile centrocampo del Cagliari con maestria e determinazione.



(dal 45’ s.t. Svanberg: s.v.)



Soriano 6: partito in sordina, cresce sul finale del primo tempo e poi si mantiene su un buon livello senza però riuscire a concretizzare.



Orsolini 5.5: costruisce e disfa da solo, pecca un po’ di presunzione e allo stesso tempo di mancata concentrazione.



Palacio 6.5: in grande spolvero, la palla non entra ma lui fa di tutto per rendersi pericoloso e dare spettacolo.



(dal 26’ s.t. Sansone 6: sostituisce il compagno senza travolgere l’assetto).



Barrow 7: viene ripreso più volte da Mihajlovic nel primo tempo e questo lo stimola a tirare fuori la grinta necessaria per essere una spina sul fianco della difesa avversaria, tanto da segnare un gol.





All. Mihajlovic 6: ottimo Bologna nel primo tempo, peccato per il gol subito a inizio ripresa che di fatto regala il pareggio a Cagliari.