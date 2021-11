si fa beffare da un rimpallo ma la colpa non è sua, poche occasioni ma una basta per bucare la porta.attento nel primo tempo, si perde nella frazione di gioco dove non riesce a limitare con continuità Okereke.la sua grinta è necessaria per tenere alta la concentrazione ma cala come gli altri con il gol subito.altra prova di spessore per il giovane belga, con ogni probabilità uno dei migliori in campo.adattato in un ruolo non propriamente suo, aiuta molto la squadra ma è sua la palla persa che regala il contropiede vincente al Venezia.(dal 24’ stsenza infamia e senza lode).motorino di centrocampo, insieme al compagno di reparto dà vita ad una buona prestazione.(dal 42’ st).è sua l’occasione più netta del primo tempo, propositivo e determinato. Non si tira mai indietro.la corsa non gli manca e dà una mano in entrambe le fasi, qualche sbavatura ma non tale da macchiare la sua prova.(dal 34’in campo dopo tanto tempo, crea superiorità).un po’ confusionario, fatica a brillare e spesso sparisce dai radar. Peccato.alti e bassi nel corso del match, da lui ci aspetta qualcosa in più in una gara come questa.(dal 24’ stmeglio del compagno che sostituisce).nervoso soprattutto nel primo tempo, Ceccaroni gli lascia poco spazio per potersi esprimere al meglio ma almeno ci prova.il Bologna perde una gara dalle poche emozioni e rimanda, ancora una volta, il salto di qualità.