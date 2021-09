Bologna-Verona: 1-0



Skorupski 6.5: si fa trovare pronto quando serve, la sua sicurezza è una garanzia per la squadra.



De Silvestri 6: meglio in fase difensiva che in quella offensiva, corre sulla fascia lasciando pochi spazi.



Medel 6.5: leader della nuova difesa rossoblù, mette in campo una prova sontuosa creando un muro invalicabile con Bonifazi.



Bonifazi 6: non delude le aspettative e anzi, sa come fermare Simeone e compagni.



Hickey 5.5: sottotono, va spesso in affanno soffrendo le incursioni avversarie.



Dominguez 6.5: motorino di centrocampo, insieme al compagno fa da filtro tra i reparti. Sostanza e sacrificio.



Svanberg 7: si nota per un gran tiro al ventesimo del primo tempo ma è solo l’inizio, il gol della vittoria porta infatti la sua firma.



Orsolini 6: è di supporto ai compagni per la prima parte di gara ma poi si spegne. Gli manca qualcosa per affondare.



(dal 23’ st Skov Olsen 6: non cambia troppo gli equilibri ma non sfigura).



Soriano 6: va vicino al gol colpendo il palo, se il Bologna costruisce qualcosa il merito è anche suo.



Barrow 5.5: ancora indietro di condizione, fatica per larghi tratti di gara e infatti arriva la sostituzione. Peccato.



(23’ st Sansone 6: più pimpante del compagno, almeno ci prova).



Arnautovic 6.5: davanti si sente e si vede, si dimena fra gli avversari recuperando palloni e cercando di andare in profondità. Non arriva il gol ma l’assist decisivo sì.



(dal 48’ st Santander: s.v.).





All. Mihajlovic 6.5: continua la striscia positiva dei rossoblù, gara dalle poche emozioni ma la determinazione permette di portare a casa tre punti.