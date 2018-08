Frosinone-Bologna 0-0



Skorupski 6: inoperoso per tutta la prima frazione, ordinaria amministrazione nella ripresa.



Gonzalez 6: prestazione attenta per il costaricano, concede poco o nulla agli avanti avversari.



Danilo 6: si conferma un giocatore roccioso fermando gli attaccanti ciociari sia con le buone che con le cattive.



Helander 6: buona prova per il difensore svedese, dà il suo contributo in fase di ripartenza dell’azione.



Mattiello 6: spinge molto sulla destra soprattutto nel primo tempo. Buona prova la sua.



Poli 6,5: molto bravo in fase di inserimento, Sportiello dice no alla mezz’ora a una sua bella conclusione con il destro.



(dal 71’ Orsolini 6: Inzaghi lo getta nella mischia alla ricerca del gol vittoria. Non ha molte chance per mettersi in mostra, se non con una punizione respinta dalla barriera)



Pulgar 6,5: orchestra con attenzione la manovra felsinea, va anche vicino alla rete. Prestazione di sostanza e qualità.



Dzemaili 5,5: sciupa una ghiotta occasione al quarto d’ora a tu per tu con Sportiello. Fa sentire la sua presenza, anche se gli manca un pizzico di lucidità.



Dijks 6: costante spina nel fianco per la difesa canarina nella prima frazione, poi però Zampano gli prende le misure e le sue folate diminuiscono.



Falcinelli 5,5: prova a pungere in avvio con un diagonale destro. Viene tenuto bene a bada dalla difesa avversaria.



(dall’82’ Okwonkwo 6: pochi minuti a disposizione in cui fa vedere tutta la sua pericolosità in progressione)



Santander 6: tiene costantemente in apprensione la difesa avversaria. Cala alla distanza.



(dal 72’ Destro 5,5: entra nei venti minuti finali, ma non incide)



All. F. Inzaghi 6: prepara bene la partita impostando un pressing asfissiante sui portatori di palla avversari nella prima parte di gara. Squadra in crescita rispetto all’esordio con la Spal.