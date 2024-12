Bologna, le pagelle di CM: Castro dominatore, Dominguez vivace. Iling-Junior impreciso

GETTY

Deve sporcarsi i guanti solo nel finale su Mota.Rischia sul 2-0 rossoblù su Valoti nella sua area, si salva toccando il pallone. Poi prova a spingere a destra e si toglie la ruggine di dosso (dal 33’ st- Serata senza affanni, una mezza dormita nel finale su Carboni- Amministra comodamente Petagna e Maric. (dal 33’ stPartita agile contro Birindelli, spinge poco.Ha il merito di riscattare il rosso contro la Lazio con il gran gol che sblocca la partita dopo poco più di mezz’ora.

Titolare quasi a sorpresa, controlla i ritmi e anche le sue fatiche visto l’overbooking (dal 16’ st- Entra con la partita in ghiaccio)Origina l’azione del primo gol, poi firma il secondo ma in quell’occasione si fa male e va k.o. (dal 39’ ptIngresso vivace, gol del 3-0 e assist per il poker nella connection argentina con Castro)Vicino al 3-0 a inizio ripresa, sta cercando la miglior condizione (dal 16’ st- Buon gestione palla, attira un calcione di Caldirola)Si divora l’1-0 in avvio e, forse scioccato, sbaglia quasi tutti i palloni che tocca. Discesa con cross sporco sul 3-0, un bel tiro nel finale salvato da Pizzignacco ma ci si aspettava di più.

- Il migliore: tre assist, il gol del 4-0 mettendo seduto Izzo dopo le storie tese. Dominante.Tutto facile, turnover moderato e poker servito per andare ai quarti di Coppa Italia