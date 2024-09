Bologna, le pagelle di CM: Castro e Beukema eroici, Lucumi dalle stelle alle stalle

Getty Images

Parata super nel primo tempo su Lookman per non finire sotto. Poi lo salvano i pali fino al gol imprendibile di Samardzic.Buone chiusure contro Cuadrado, ma la palla persa che diventa il pari pesa tantoDiscreto primo tempo, sontuosa ripresa là dietro: si esalta nella battaglia.Il voto del diavolo: primo tempo sontuoso, dominante, convincente. Poi l’erroraccio che lascia il Bologna in dieci rovina tutto.Un paio di bei cross dalla mancina, tiene botta su Bellanova.Più quantità che qualità, se la cava. Ma la palla che dà a Lucumi è velenosa (dal 23’ stProva a rinforzare il muro nel finale)

Ammonito dopo 20 secondi, poi da ex gestisce le folate bergamascheSempre mezzo giro indietro (dal 1’ stE’ vero, è davanti a Samardzic quando calcia sull’1-1. Ma per 44 minuti fa un partitone di qualità per far respirare la squadra)Senza fascia di capitano, non si sblocca. Un due contro uno divorato nel primo tempo, dribbling non riusciti. Involuzione. (dal 9’ stQualche buona chiusura)Terzo gol in fila, si è preso il Bologna. Altra rete da fuori, destro a giro stavolta. Poi trascina i suoi dando battaglia sulle palle lunghe, fino a quando il polpaccio va k.o. Dita incrociate. (dal 23’ stQualche timido segnale, alternato ad errori banali)

Motorino imprendibile, fa ammonire avversari e fa respirare i suoi (dal 38’ stBeffa finale, dopo un vantaggio a lungo accarezzato. Il rosso a Lucumi cambia tutto e arriva il pari. Mezza occasione persa.