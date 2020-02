Bologna-Genoa: 0-3



Skorupski 6: tre gol subiti ma altri due episodi dove invece salva la porta alle sue spalle. Fra tutti, è quello con meno colpe.



Tomiyasu 5.5: comincia sull’esterno ma poi, dopo l’espulsione di Schouten, viene schierato centrale. Soffre e cede all’avversario.



Bani 6: le ingenuità non mancano ma lo stesso vale per lo spirito di sacrificio, non molla mai ed è uno dei pochi a crederci fino alla sostituzione.



(dal 16’ s.t. Dominguez 5.5: mezz’ora di contrasti culminata con un cartellino giallo).



Danilo 4.5: in occasione del primo gol rimane a guardare, errore che costa caro al resto della squadra. Da lui non ce lo si aspetta.



Denswil 4.5: sulla fascia i pericoli sono costanti e lui ci mette del suo sul finale, commettendo il fallo che porta all’espulsione e al terzo gol del Genoa su rigore.



Poli 5.5: inizia la gara in maniera pimpante ed energetica, cala nel finale del primo tempo come la maggior parte dei compagni.



Schouten 4.5: se fisicamente si dimostra sempre più padrone del centrocampo, dall’altra commette un fallo ingenuo che lascia il Bologna in 10. Serve più attenzione.



Svanberg 6: senza infamia e senza lode, fa quello che gli chiede l’allenatore rimanendo concentrato per l’arco del match.



(dal 34’ s.t. Juwara: s.v.)



Orsolini 5.5: si fa notare poco e niente, dopo la grande prova di Roma cade in un anonimato che non gli si addice.



(dal 17’ s.t. Skov Olsen 5.5: come gli altri non riesce a brillare).



Palacio 5.5: si trascina come ogni domenica il peso dell’attacco ma senza mai essere davvero pericoloso.



Barrow 5.5: si inserisce negli spazi ma fatica a finalizzare le poche occasioni create oggi dal Bologna.





All. Mihajlovic 5: dopo tre vittorie consecutive il Bologna perde in casa al Dall’Ara senza mostrare l’aggressività che lo contraddistingue e subendo addirittura tre gol.