ad un’ottima parata su Grassi, rispondono due gol subiti a distanza di due minuti nel recupero. Può far meglio.padrone della fascia nel primo tempo, nel secondo viene spostato a fare il centrale e resiste fino al crollo dei minuti finali.se il Bologna comincia bene il merito è suo, segna un gol dopo solo tre minuti con cinismo e determinazione.preciso e attento, viene fermato solo dall’infortunio a pochi minuti dal termine del primo tempo. Peccato.(dal 44’ p.t.sostituisce l’infortunato Bani ma prende il ruolo di Tomiyasu sulla fascia, salvando un gol già fatto sul finale).si propone poco ma pensa a difendere, correndo senza mai fermarsi. Fa quello che gli chiede l’allenatore, senza strafare.è dappertutto, contribuisce ad entrambe le fasi e domina il centrocampo per buona parte di gara. Cala sul finale come il resto dei compagni.(dal 47’ s.t.la coppia con Medel funziona e non demerita, sa quello che fa e non abbassa mai la guardia.(dal 31’ s.t.tocca pochi palloni, senza infamia e senza lode).trova un gol tanto bello quanto meritato, la sua presenza in campo incide sicuramente sul bel gioco.da calcio d’angolo confeziona un assist perfetto per Danilo, dopo il quale alterna buone giocate a momenti di défaillance.(dal 31’ s.t.non incide particolarmente).partita di alti e bassi, comincia bene per poi calare ma rispetto alle ultime uscite sembra aver ritrovato la condizione.(dal 31’ s.t.dà una mano ai compagni cercando di dare equilibrio).appare un po’ stanco ma resta comunque attivo per tutto l’arco del match non tirandosi mai indietro.sostituito da Tanjiga a causa dell’espulsione rimediata in occasione della gara contro il Sassuolo, mette in campo un Bologna prepositivo che però si lascia andare sul finale regalando un punto al Parma.