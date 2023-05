sbaglia completamente il passaggio in occasione del vantaggio partenopeo mettendo il pallone tra i piedi di Osimhen che lo manda in rete. Poco preciso anche sul secondo gol.lineare e preciso come sempre, sa quello che deve fare e non si tira mai indietro fino alla sostituzione.(dal 29’ stentra e segna il gol del pareggio rossoblù).qualche imprecisione di troppo nell’arco del match, un passo indietro rispetto alle ultime sfide. Peccato.(dal 29’ stla sua esperienza aiuta).leggermente meglio rispetto al compagno centrale, soffre le incursioni avversarie ma almeno regge.il terzino rossoblù ci crede e aiuta in entrambe le fasi con costanza. Non mancano i duelli con l’avversario.segna il primo gol che accorcia le distanze sfruttando in maniera furba una respinta di Gollini.gioca qualche pallone interessante ed alterna momenti di alti e bassi. Tutto sommato la sua è una prestazione sufficiente.in campo è uno dei più pimpanti, contrasta gli avversari e si rende pericoloso in un paio di azioni.ha l’occasione di segnare con un bel colpo di testa che però esce di poco rispetto al primo palo. Peccato.(dal 15’ stfornisce l’assist per De Silvestri e segna anche il gol del 3-2 all'ultimo minuto, annullato per fuorigioco).lotta continuamente per proteggere il pallone e fa tanto lavoro sporco. Non segna ma anche fisicamente sembra essere riuscito ad archiviare l’infortunio.(dal 15’ stbuon ingresso in campo).fatica in entrambe le frazioni di gioco, Arnautovic prova ad aiutarlo fornendogli degli assist interessanti che però non finalizza.(dal 16’ stmeglio del compagno che sostituisce).imbattuto contro le grandi nel girone di ritorno, la mossa di inserire De Silvestri lo porta al pareggio.