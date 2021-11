spettatore non pagante fino al finale di gara, salva il risultato con un’ottima parata.rientrato dopo la squalifica mette in campo una prestazione ordinata e attenta, senza troppe sbavature.il muro costruito coi compagni è invalicabile, l’esperienza lo aiuta ad evitare errori gravi. Fornisce inoltre l’assist per il gol di De Silvestri.dietro è il più preciso ed il più energico, la grinta e la determinazione non gli mancano.De Silvestri 7: sulla fascia il suo contributo è importante in entrambe le fasi, il gol è la ciliegina sulla torta di una prova ottima.motorino di centrocampo, non si ferma mai e mette ogni pallone a disposizione dei compagni. Bene così.in ripresa dopo la prova contro il Napoli, fa quello che gli chiede l’allenatore senza tanti fronzoli. Peccato per il giallo.(dal 27’ stpermette a Medel di scendere in mediana).il gioco passa spesso dalle fasce, sicuramente è protagonista ma è chiamato ad essere meno altalenante.ad una prima frazione di gioco sottotono risponde con un buon secondo tempo. In crescita.(dal 41’ stnon è ancora al 100% della condizione ma non si tira indietro, il lavoro sporco che fa per la squadra è enorme e torna finalmente il gol.fatica spesso a tenere i palloni e non incide come dovrebbe, peccato perchè potrebbe risolvere la partita da solo.(dal 27’ stnon delude tanto da fornire l’assist per il gol di Arnautovic).il Bologna non gioca una bella gara ma porta a casa il risultato e questa è l’unica cosa che conta.