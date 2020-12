Bologna-Roma: 1-5



Ravaglia 5.5: esordio amaro per il giovane rossoblù, senza troppe colpe subisce cinque gol in soli 45 minuti.



De Silvestri 4: l’avversario non è semplice ma lato suo non fa nulla per contrastarlo come deve. In completa difficoltà dall’inizio alla fine.



Danilo 4: tanti errori e poca stabilità, la Roma fa quello che vuole strapazzando la difesa rossoblù.



Tomiyasu 4.5: mai all’altezza della situazione, Dzeko domina e lui commette troppe ingenuità.



Mbaye 4.5: prestazione negativa per il senegalese, soffre senza reagire e come i compagni si fa sfuggire l’attacco avversario.



(dal 1’ st Paz 6: sostituisce il compagno infortunato piazzandosi al centro della nuova difesa a tre).



Poli 4.5: torna tra i titolari dopo diverso tempo ma in campo cammina e l’unico segno che lascia è negativo. Suo infatti l’autogol che apre le danze alla goleada giallorossa.



(dal 1’ st Medel 6: non incide particolarmente nel match ma almeno ci mette determinazione).



Svanberg 5.5: si vede solo a tratti, la sua è una partita imprecisa e sottotono. Può fare sicuramente meglio.



(dal 1’ st Dominguez 6: ci mette del suo, entra e segna ma il gol viene annullato per fuorigioco).



Vignato 5: inizialmente ci mette del brio e non si lascia intimorire, poi si spegne come il resto della squadra.



(dal 33’ st Pagliuca 6: esordio per il figlio dell’ex portiere rossoblù, buon prospetto del vivaio).



Soriano 5: lui non gira e di conseguenza anche il reparto avanzato, non brilla come al solito e la differenza si nota. Subisce anche un giallo.



(dal 24’ st Baldursson 6: entrato per evitare il secondo giallo al compagno, si limita al compito).



Barrow 5.5: fa e disfa da solo, senza riuscire a concretizzare nulla. Ben lontano dalla sua condizione migliore.



Palacio 5: da solo non può molto ma non si rende mai pericoloso, le occasioni create sono praticamente nulle.





All. Mihajlovic 5: fa scelte azzardate e discutibili ma la sua squadra non scende mai in campo. Sconfitta umiliante dalla quale bisognerà riprendersi subito.