Cremonese-Bologna 1-5: Mai impegnato dalla Cremonese, corre solo un piccolo rischio a inizio ripresa.: Rientra dalla squalifica e ribadisce di essere uno dei migliori difensori del campionato: prima sfiora la traversa, poi è letale allo scadere del primo tempo. (20’ s.t.: Entra a risultato acquisito per ritrovare con)Più avanzato rispetto a Bonifazi, gestisce alla grande il possesso palla e corre sostanzialmente zero pericoli.: Sempre attento in fase difensiva, perfetto negli intercetti. Nel secondo tempo rischia di regalare un rigore alla Cremonese con un tocco di spalla.: Copre bene la fascia facendosi sempre trovare pronto in combinazione con Barrow e gestisce il pallone con tranquillità: Prestazione di assoluta tranquillità in regia, amministra bene il centrocampo rossoblù (20’ s.t. Medel 6: Guida il centrocampo nella fase finale della gara): Carnesecchi gli nega per due volte la gioia del gol con due grandi interventi, ma non cancella la sua grande prestazione. Non soffre il peso della fascia di capitano. (14’ s.t.: Pronti, via. Entra e lancia in profondità Orsolini per la rete del 4-0): Rovina la sua gara da protagonista con un gol e un assist facendo un’inspiegabile entrataccia su Vasquez. Thiago Motta non l’avrà presa bene.Bravissimo a farsi trovare al posto giusto nel momento giusto, insaccando alle spalle di Carnesecchi con un tocco facile facile. Non contento del grande lavoro sulla trequarti, si abbassa spesso in supporto ai compagni. (14’ s.t.: Non riesce a farsi vedere quanto vorrebbe, ma si rivela prezioso in fase di non possesso): La gara si sblocca grazie ad un suo tiro troppo sbilenco che diventa un assist per Arnautovic. Chiude come aveva iniziato, regalando a Sansone la gioia del gol: Dopo sei mesi torna al gol in Serie A, sorprendendo la Cremonese con un gran colpo di testa sul tiro errato di Barrow. Nel finale esce per infortunio (31’ s.t.: sostituisce l’austriaco in tutto e per tutto, scartando il regalo di Barrow con la rete dello 0-5)All.: La Cremonese sarà anche poca roba, ma il Bologna domina e non corre alcun rischio, mostrando in tutto il suo splendore il grande lavoro fatto in stagione.