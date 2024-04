Bologna, le pagelle di CM: Freuler e Beukema sbagliano ma salva Saelemaekers

viene beffato sotto porta da Payero ma sul gol ormai non può nulla, per il resto si fa trovare pronto quando chiamato in causa.prova un paio di cross tesi in area ma senza risultato, in fase difensiva però è sicuramente da rivedere.(dal 23’ stmeglio del compagno che sostituisce).non ha nulla da recriminarsi sul gol ma in certe occasioni deve mostrarsi più sicuro. Non commette comunque grosse sbavature.un buon primo tempo ma poi subisce due falli nel giro di dieci minuti che lo portano al cartellino rosso. Lascia i compagni in dieci.prova lineare senza grosse sbavature, corre tanto ma non c’è molto da segnalare.in mezzo al campo perde la palla che porta al gol di Payero, giornata no per il nuovo capitano rossoblù.nella prima frazione di gioco sembra giocare a nascondino, cresce nella seconda fino alla sostituzione.(dal 43’ st).piuttosto lento e deconcentrato, in partite come queste da lui ci si aspetta qualcosa in più.appare abbastanza spento, faticando a creare occasioni e allo stesso tempo non riuscendo a mai a rendersi pericoloso.(dal 1’ stmette più grinta del compagno che sostituisce, la sua determinazione in campo si nota).imprescindibile e più in forma che mai, segna un gol incredibile su punizione che porta al pareggio.fa tanto lavoro sporco a supporto della squadra, qualche buona giocata ma nessuna che riesca a trovare la porta.(dal 47’ st).le scelte iniziali questa volta forse non pagano, l’Udinese lascia pochi spazi ma grazie a Saelemaekers porta comunque a casa un punto.