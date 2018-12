Parma-Bologna 0-0



Skorupski 6: non compie parate importanti, guida la difesa tra i pali



Helander 6,5: Gervinho non è in giornata e il difensore si comporta alla grande sulle palle alte



Danilo 6: una bella lotta con Inglese; la sua esperienza si fa sentire



Calabresi 5,5: Siligardi gli va via più di una volta sulla fascia destra



Mbaye 6: il centrocampista del Bologna non verticalizza quasi mai verso le punte ma tiene comunque il campo



Dzemaili 6: ex di turno con tanta tecnica in mezzo al campo; bella lotta con i centrocampisti ducali



(Dal 23’ s.t. Orsolini 5,5: poca velocità e nessuna occasione offensiva)



Nagy 5,5: spesso nervoso e si prende anche un cartellino giallo nel primo tempo



Svanberg 5,5: cerca Palacio quando si allarga ma spesso è sovrastato da Rigoni



Mattiello 6: sulla fascia destra fa avanti e indietro limitando le ripartenze ducali



Santander 5,5: le palle alte se le divide spesso con Alves, cerca di far salire la squadra



(Dal 34’ s.t. Destro sv)



Palacio 6: esperienza e qualità nell’attacco bolognese ma poche occasioni pericolose





All. Inzaghi 6: la sua squadra crea poco in fase offensiva ma regge le ripartenze del Parma