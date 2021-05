Bologna-Fiorentina: 3-3



Skorupski 5.5: indovina la direzione del tiro dal dischetto di Vlahovic ma purtroppo non riesce ad arrivarci. Da rivedere invece sugli altri due gol.



Tomiyasu 6: corre tanto ed aiuta la squadra nelle due fasi, qualche sbavatura ma non tale da macchiare la prestazione.



(dal 31’ st Skov Olsen 6: mossa astuta per cercare di aggiustare il risultato, movimenta un po’ l’attacco).



Danilo 5.5: commette qualche imprecisione di troppo, non fa nulla per imporsi e soffre le incursioni avversarie.



Soumaoro 5: commette il fallo di mano che decreta il rigore per la Fiorentina. Ingenuo, da lui non ci si aspetta errori del genere.



De Silvestri 6: Vlahovic non è un cliente facile, lui ci prova come meglio può con agonismo e determinazione.



Svanberg 5: nel primo tempo fa quello che gli chiede l’allenatore, nella ripresa invece cala a tal punto da perdersi Bonaventura sul gol che riapre la partita.



Soriano 6.5: inserito a centrocampo per necessità, inizialmente non brilla come è solito fare ma poi fa del suo meglio anche lontano dalla sua comfort zone.



Orsolini 6: fa e disfa da solo ma la sua presenza si sente, tiene impegnata la difesa avversaria in più di un'occasione.



Vignato 7.5: nel ruolo inedito di trequarti inizia con qualche difficoltà ma poi si accende sul finale del primo tempo. Suoi infatti gli assist per tutti i gol di Palacio.



(dal 45’ st Juwara: s.v.).



Barrow 5.5: ha la possibilità del raddoppio ma viene fermato da Dragowski, peccato perché l’occasione è ghiotta. Si nota solo a tratti.



Palacio 8: non si tira mai indietro e torna finalmente al gol, segnando addirittura una tripletta. Partita perfetta per l’attaccante rossoblù.





All. Mihajlovic 6: i rossoblù non mollano e riescono a portare a casa un punto, dopo una gara rocambolesca terminata con sei reti.