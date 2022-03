: Nel primo tempo è un muro: decisivo almeno in 3 occasioni, è merito suo se la Fiorentina nel primo tempo non sfonda. Un fattore determinante pure nella ripresa, anche se non può niente sul gol di Torreira.: Limita bene le offensive viola con il fisico: Piatek non è mai pericoloso, Nico Gonzal e Sottil assaggiano più volte i suoi tacchetti.: Tra i più esperti della squadra di Mihajlovic, riesce a dare tranquillità alla difesa ospite: nonostante l’uomo in meno regge bene le sfuriate offensive dei viola.(34’ s.t: Terracciano gli regala una clamorosa occasione, sbaglia clamorosamente)Prende due gialli nel primo tempo, uno dei quali abbastanza inutili, e lascia i compagni in inferiorità numerica per più di 50 minuti. Chissà cosa gli avrà detto Mihajlovic a fine fartita.: Spinge poco ed è costretto a fare gli straordinari in difesa quando a volte ne trova due, spesso a turno, da marcare: Gonzalez e Sottil gli fanno girare la testa. Tiene bene la posizione ma cala nella seconda parte della ripresa.(dal 34’ s.t.: Miha lo sceglie come filtro davanti alla difesa insieme a Svanberg: i due non ne prendono una. Rischia di regalare un rigore nel primo tempo, quando la Fiorentina protesta per un braccio largo su tiro di Castrovilli.: Come Schouten non ne azzecca mezza: qualche pallone di troppo perso sulla linea mediana, sempre in ritardo sui centrocampisti viola. Non è certamente la sua miglior partita.(dal 34’ s.t.Come potevamo aspettarci, soffre molto le triangolazioni e gli strappi di Nico Gonzalez: per fermarlo deve sempre far fallo. In fase offensiva, non si vede quasi mai nella metà campo avversaria.vicino al gol dopo pochi secondi; Colpisce una traversa clamorosa dopo una decina di secondi, ma è l’unico lampo di una partita in cui prova a dare più sostanza che qualità. Qualche passaggio sbagliato di troppo lascia il campo dopo pochi minuti della ripresa(dal 14’ s.t.: dovrebbe dare nuova linfa vitale all’attacco bolognese, ma in mezz’ora non si vede quasi mai)Fallisce una ghiotta occasione colpendo un palo clamoroso dopo aver fatto bene movimento e dribbling su Terracciano: molto sportiunato. Per lunghi tratti di partita lascia Arnautovic da solo e questo fa imbestialire l’austriaco e Mihajlovic(dal 14’ s.t: entra per tappare le falle difensive): E’ tra i piu attivi degli ospiti: lotta su ogni pallone e prova a far salire la squadra. L’austriaco però predica nel deserto e viene controllato bene dai centrali della Fiorentina. Viene servito poco e male, ma è comunque l’unico a provarci fino all’ultimo.All.Il Bologna quest'oggi approccia bene la partita, con grande spirito combattivo e con voglia di imporre il gioco: l'occasione creare nei primi secondi fa capire il diktat del tecnico. Il rosso a Bonifazi complica i piani; e chissà cosa gli avrà detto a fine partita: da li in poi infatti la Fiorentina prende il controllo del Match.