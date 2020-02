Bologna-Udinese: 1-1



Da Costa 6: chiamato a sostituire Skorupski influenzato, viene punito nell’unica vera occasione creata dai bianconeri e su cui non ha grosse colpe.



Tomiyasu 6.5: può fare meglio in occasione del gol ma tutto sommato la sua è una gara in crescita, parte sottotono per poi riprendersi nel secondo tempo con un assist decisivo.



Bani 6: disputa una gara precisa e attenta senza troppe sbavature, riuscendo a contrastare bene l'avversario.



Danilo 6: la difesa continua a subire gol da venti giornate, il suo lo fa ma non basta a lasciare la porta inviolata.



Mbaye 5: paura e mancanza di determinazione, sbaglia la marcatura di Okaka in occasione del gol rimanendo a guardare invece che saltare. Per finire, prende anche un giallo.



Poli 6: soffre ma non molla mai, non copre del tutto gli spazi ma ci crede fino al cambio dando vita ad una prova di grande sacrificio.



(dal 37’ s.t. Juwara: s.v.).



Dominguez 6: corre per due ma sembra un po’ spaesato, con i piedi gioca ma la manovra può migliorare.



Skov Olsen 5.5: il suo contributo alla manovra offensiva è praticamente nullo, tanto da essere sostituito all’inizio del secondo tempo.



(dal 14’ s.t. Baldursson 6: esordio in Serie A per il centrocampista islandese della Primavera, bravo a non lasciarsi condizionare dall’emozione).



Orsolini 5.5: fumoso in più di un’occasione, in partite come questa gli si chiede di fare la differenza ma oggi spreca una ghiotta occasione per agguantare il pari.



Barrow 6: copre la fascia al posto di Mbaye, non incide particolarmente perché chiamato anche a difendere.



Palacio 7: davanti sa sempre come far girare il pallone e la prova è evidente sul finale di gara, con il gol che vale un punto.





All. Mihajlovic 6: un Bologna decimato si salva in extremis, dopo una gara giocata male ma pareggiata con determinazione.