non può molto sul gol di Donati, per il resto non viene impiegato granché.non si lascia sbeffeggiare dalle insidie a reagisce alle difficoltà, seppur con fatica porta a casa la pagnotta.centrale di difesa a causa delle tante assenze, si perde Petagna in occasione del gol avversario. Peccato.a tratti davvero insicuro, la coppia inedita con Posch pecca d’esperienza e non gira a dovere.sulla fascia sinistra domina la Grecia e se il compagno pensa ad attaccare, lui deve pensare a difendere e lo fa con qualche difficoltà.motorino di centrocampo, nel primo tempo è presente in moltissime azioni. Si fa notare spesso.(dal 32’ stfa rifiatare il compagno).attento e lineare, sa quello che deve fare e commette poche sbavature in mezzo al campo.(dal 32’ sttorna finalmente in campo a supporto dei suoi).crea tanto movimento negli ultimi trenta metri, si dà da fare ma purtroppo non riesce a trovare il gol. Peccato.sulla trequarti perde troppi palloni, ci mette spirito di sacrificio ma oggi non basta.(dal 20’ sttorna dopo un mese e mezzo di stop e mette minuti sulle gambe oltre a beccarsi un giallo che gli farà saltare la prossima sfida).ha il compito arduo di aiutare il reparto avanzato a creare pericolo, ci riesce senza però brillare.(dal 20’ stpuò sicuramente fare meglio).adattato al ruolo di centravanti non delude ma ovviamente non è nella sua comfort zone. Ci prova e ne esce comunque in piedi.la formazione con cui scende in campo è inedita, ha tante assenze ma la scelta dell’undici è sua. Il Bologna perde e si fa raggiungere in classifica dal Monza.