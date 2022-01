non può nulla sui gol mentre si fa trovare pronto in altre occasioni.soffre come i compagni ma almeno per un tempo regge l’urto, poi crolla.fa il suo compito in maniera elementare, poco da segnalare ma almeno ci prova.sbaglia diversi passaggi e si deconcentra facilmente, peccato perché rispetto ad inizio campionato è davvero in calo.sulla fascia fatica a contrastare l’avversario, da lui ci si aspetta altro vista la sua esperienza.scende in campo da titolare ma la condizione non è ottimale, poche idee e sbagliate.(dal 7’ stmeglio del compagno che sostituisce).corre tanto e prende anche un palo, quello che non manca è lo spirito di sacrificio.perde molti duelli e il suo supporto è minimo sia in fase offensiva che difensiva, peccato.(dal 27’volenteroso e attento).la sua qualità si nota veramente pochissimo, è sottotono per larghi tratti di match.(dal 22’rompe un po’ gli equilibri movimentando il reparto).fumoso negli ultimi metri, il suo contributo alla manovra è da rivedere. Può far di più.(dal 7’ stnon affonda ma almeno non demorde).non si rende mai davvero pericoloso, l’attacco fa fatica a costruire e lui ne paga le conseguenze.(dal 7’manca di grinta).la sua squadra perde da una grande ma è l’atteggiamento a lasciare l’amaro in bocca, il Bologna infatti smette di provarci davvero ancora prima di cominciare.