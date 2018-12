Luiz Felipe salta alto in occasione del gol ma lui rimane fermo a guardare. Non ci prova, così come sul 2-0, e oggi è davvero meno sicuro di altre occasioni.dietro è uno dei più precisi e lineari, peccato per quel giallo di troppo dovuto al nervosismo.il leader di reparto non arriva alla sufficienza, mantiene nel primo tempo ma trema sul finale.meno affidabile degli altri, soprattutto nelle ripartenze. Molti bassi nel corso dei novanta minuti.perde l’uomo in occasione del vantaggio laziale, ancora una volta la sua è una prova disattenta e complicata.(dal 16’ s.t.entra nel secondo tempo ed è l’unico a creare un po’ di movimento).lotta e contrasta come può il centrocampo avversario, peccato che in fase di costruzione sia davvero latente.(dal 37’ s.t.).soffre parecchio la corazzata biancoceleste di tutt’altro spessore. In mezzo si fa fatica e lui non apporta al 100% il suo contributo.esegue una giocata clamorosa da rivedere più volte al replay. Si fa vedere in attacco, tanto da poter essere considerato più trequartista che mezzala.così come il compagno di fascia, la sua prestazione dà vita a qualche errore di troppo.Inconcludente sia in fase difensiva che offensiva, tanto da perdere Lulic al momento del gol del raddoppio.il paraguaiano ci prova ma non conclude, tanto fumo e niente arrosto. Non è nella sua giornata migliore.entra in campo dal primo minuto al posto di Palacio ma lo fa rimpiangere. Tanti limiti e diverse giocate sbagliate, la sua velocità non lo protegge dal resto.(dal 20’ s.t.: è il giocatore con più qualità ma non riesce ad essere decisivo).contro il Fratello Simone, l’allenatore rossoblù mette in campo una squadra rivisitata ma con gli stessi difetti di sempre. Mancano gioco, identità e gol.