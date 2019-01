Bologna-Frosinone: 0-4



Skorupski 4: due gol nei primi ventidue minuti condannano subito la sua partita, finita poi con altri due gol nel secondo tempo.



Mattiello 3: in uno scontro salvezza non si può lasciare i compagni in dieci. L’entrata su Cassata infatti, vale il cartellino rosso, seppur severo.



Danilo 4: lascia libero l’attacco del Frosinone di fare quello che vuole, dovrebbe guidare i compagni ma è il primo ad essere in difficoltà.



Helander 4: come il resto della difesa ha colpe in entrambi i goals, oltre a sbagliare anche gli stop più facili in diverse occasioni.



Dijks 4.5: il terzino rossoblù non regge il confronto con le discese degli avversari che lo scavalcano quando e come vogliono.



Poli 4: prestazione davvero negativa per il capitano rossoblù che in fase difensiva sbaglia tutto e in fase offensiva non si propone come dovrebbe.



(dal 1’ s.t. Calabresi 4.5: a rigor di logica sarebbe potuto entrare subito dopo l’espulsione di Mattiello. Inzaghi sceglie invece di farlo nel secondo tempo e lui non aiuta a dovere).



Pulgar 4.5: il cileno ci prova come può ma la giornata è storta per tutti, costruisce nulla.



Soriano 4.5: in questo centrocampo potrebbe far la differenza, eppure oggi, a differenza di domenica scorsa, non la fa. Prova insufficiente anche la sua.



Orsolini 4: tanta corsa e null’altro, mentre gli altri segnano tre gol, lui non riesce ad essere incisivo e a portare il Bologna davanti alla porta.



(dal 1’ s.t. Destro 4.5: entra per cercare di raddrizzare il match ma anche lui si vede poco e niente).



Palacio 5.5: è l’unico che si propone in avanti ma già alla fine del primo tempo sembra non reggere più. Rimane in campo tutta la partita ma non può fare tutto da solo.



Sansone 4.5: la sua è una partita confusionaria, dovrebbe metterci del brio e rendersi pericoloso eppure non conclude mai.



(dal 28’ s.t. Svanberg 5: prestazione allineata con quella dei compagni).





All. Inzaghi 3: perse completamente le redini della squadra, oggi è probabilmente la sua ultima partita sulla panchina rossoblù.