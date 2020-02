Skorupski 6,5: Incredibilmente inattivo nel suo ex stadio per un’ora buona. Si arrende solo su Denswil. Poi se la ride fino al gol di Mkhitaryan sul quale sembra poco reattivo. Nel finale attento tre volte su Dzeko.



Tomiyasu 6: Vita facile tranne quando Kolarov trova il corridoio per l’azione del gol del momentaneo pareggio. Ma è davvero uno spiffero in una giornata di Sol Levante pieno. Affanno nel finale quando Perotti alza il livello.



Bani 6,5: Calma e sangue freddo, si sdoppia tra centrale in marcatura su Dzeko e torre in area avversaria. Una stagione fin qui decisamente superiore alle attese. Nella ripresa soffre maggiormente.



Danilo 6: Fa valere tutta la sua esperienza in un primo tempo di pericoli minimi per la porta di Skoupski. Incerto sul gol di Mkhitaryan.



Denswill 5,5: Il goffo autogol non è l’unico errore, ma la Roma non approfitta. E nel secondo tempo riprende coraggio. Suo l’assist per il primo gol di Barrow.



Shouten 7: Lo voleva l’Ajax, ora capiamo il perché. Partita totale, di grande personalità. Da seguire giorno per giorno.



Svanberg 6,5: Si mangia il centrocampo della Roma, prima di sedersi sazio ad aspettare il dolce. Anche qualche numero d’alta scuola. Cala nel secondo tempo. (72’ Dominguez ng: rivedibile)



Soriano 7: Impone a Cristante e Veretout di chiudersi in casa per il troppo vento. Trova sempre la soluzione facile senza forzare la giocata.



Orsolini 7,5: Fa sentire il suo ruggito in ogni azione del Bologna. Il gol è il giusto premio a una partita quasi perfetta. (83’ Olsen ng: ingenuità nel finale)



Barrow 8: Cerca di sorprendere subito la Roma, poi la punisce con una doppietta bellissima. L’ennesimo talento uscito fuori dal vivaio sempre verde dell’Atalanta. Imprendibile, immarcabile. Come era stato Boga. (86’ Juwara ng)



Palacio 7: Encomiabile, a tratti commovente. Impartisce lezioni di concretezza e sacrificio a tutti i giovanotti romanisti. Sfiora il gol, ma Pau Lopez dice no.



Mihajlovic 9: Un 10 per la forza con cui siede in panchina. Ma il voto è altissimo anche per tutto il resto. Il Bologna gioca una meraviglia, e ora sogna l’Europa.