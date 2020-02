Skorupski 6: il tiro dal dischetto di Torregrossa lo spiazza ma per il resto non viene impiegato praticamente mai.



Mbaye 6: commette l’ingenuità che porta al rigore realizzato dal Brescia, si rifà poco dopo fornendo l’assist ad Orsolini per il gol del pareggio.



(dal 37’ s.t. Santander: s.v.)



Bani 7: non viene impegnato molto dall’attacco biancoblù ma rimane sempre vigile ed attento fino a raggiungere il gol che porta alla vittoria.



Danilo 6: partita lineare e corretta per il difensore rossoblù, peccato solo per il giallo evitabile.



Denswil 6: poche sbavature e buon controllo della gara per tutti i novanta minuti, sulla fascia corre e fa il suo dovere.



Poli 6.5: la coppia con Schouten funziona molto bene, da parte sua ci mette la grinta necessaria a sovrastare Dessena e compagni.



Schouten 6.5: partita sontuosa, domina il centrocampo con una naturalezza incredibile. Ad oggi è un titolare inamovibile.



Soriano 6.5: costruisce e supporta il reparto avanzato, quello che gli manca oggi è solo il gol.



Orsolini 7: sbaglia le cose più semplici ma poi fa grandi gol, vedi oggi. Ottimo approccio al match e gara da protagonista.



(dal 26’ s.t. Skov Olsen 6: ci prova e sfiora il gol colpendo una traversa).



Palacio 6: spreca un’occasione dopo l’altra davanti al portiere ma poi fa l’assist decisivo per Bani. Gara di alti e bassi.



Sansone 6: rientra in campo ma ci resta ben poco, costretto ad uscire subito per infortunio.



(dal 12’ Barrow 6: chiamato a sostituire Sansone, pecca un po’ di presunzione mostrandosi troppo spesso istintivo e fumoso).





All. Mihajlovic 6.5: il Bologna domina e riesce a vincere sul finale. Peccato solo per l’ennesimo gol subito, per di più su rigore.