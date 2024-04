chiamato a sostituire Skorupski si fa subito trovare pronto, ottime parate e concentrazione per tutto l’arco dei novanta minuti.rientrato dopo la nascita del figlio, Motta decide di schierarlo titolare e lui non delude. Corre tanto sulla fascia fino alla sostituzione.(dal 38’ st).sostituisce l’infortunato Beukema e si trova spesso a lottare contro gli avversari che in alcuni casi gli danno del filo da torcere. Aiuta comunque i compagni a mantenere la porta inviolata.ennesima prova impeccabile del difensore che si trova anche a fornire l’assist vincente per il gol di Orsolini. Prezioso.dà una mano in entrambe le fasi dimostrando una continua crescita, ad una conclusione nel primo tempo che finisce fuori di poco risponde con il terzo gol rossoblù nel recupero.sempre più leader del reparto, fondamentale nel gestire il pallone e allo stesso tempo non permettere agli avversari di farsi avanti. Suo l’assist per il gol di Saelemakers.(dal 29’ stnon delude e si allinea alla buona prova dei compagni).prestazione equilibrata senza sbavature, insieme a Freuler mette in campo una prestazione di livello.gli bastano meno di venti minuti per segnare un gol pazzesco da vero fuoriclasse. Sale a quota dieci reti e dimostra di essere in grande forma.(dal 19’ stfa quello che gli chiede l’allenatore).ormai una garanzia, mette in capo una gara solida facendo un grosso lavoro sporco per la squadra. Bene così.(dal 29’ stdopo l’impegno in Nazionale appare in buona condizione).frizzante fin da subito, si accende sul finale del primo tempo segnando il gol che vale il 2-0 e poi fornendo l’assist a Lykogiannis.non riesce a trovare la porta se non con un gol annullato in fuorigioco ma la difesa avversaria lo pressa abbastanza. Ci prova come può.(dal 19’ stmette minuti in campo dopo l’infortunio recuperato in tempi brevi).il suo Bologna segna una tripletta che gli permette di portare a casa altri tre punti che lo mantengono stabile al quarto posto in classifica. Cambiano gli interpreti in campo ma non la mentalità vincente di questa squadra.