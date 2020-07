Bologna-Sassuolo: 1-2



Skorupski 6: il Sassuolo non si tira indietro e ci prova ma davanti trova un avversario tosto. Sui gol non ha troppe responsabilità.



Tomiyasu 5.5: parte bene ma poi soffre sulla fascia, abboccando in occasione dei gol. Si rifà con l’assist per Barrow.



Bani 5.5: di testa le prende tutte ma poi commette qualche errore di troppo. Si fa notare in fase offensiva, sfiorando il gol.



Denswil 5: spaesato, lascia fare agli avversari il loro gioco trovandosi spesso impacciato come in occasione della rete di Haraslin.



Dijks 5: ancora lontano dalla sua forma migliore, incostante nell’arco del match e sempre in apnea.



Schouten 5.5: prova a mettere ordine ma le difficoltà incontrate sono diverse, il centrocampo non fa filtro e lui non riesce a brillare.



(dal 29’ s.t. Baldursson 6: giovanissimo ma preciso e attento).



Medel 5: corre tanto ma non arriva mai per primo sul pallone, i ritardi oggi costano cari. Rimedia anche un giallo evitabile.



(dal 16’ s.t. Dominguez 6: contrasta il centrocampo avversario senza demeritare).



Svanberg 5: chiamato a sostituire Soriano, non entra mai davvero in partita e fallisce così una grande occasione.



(dal 16’ s.t. Sansone 5.5: non sposta gli equilibri e si allinea ai compagni).



Orsolini 5: stanco, deconcentrato e per larghi tratti di gara non pervenuto. La differenza la fa in negativo.



(dal 29’ s.t. Skov Olsen 5.5: muove qualcosa ma non abbastanza).



Palacio 5.5: prende una traversa e poi lotta ma è l’unico a farlo lì davanti. Lo spirito di sacrificio non lo premia.



(dal 38’ s.t. Cangiano: s.v.)



Barrow 6: pressa alto ma il Bologna attacca poco e lui non incide fino al termine del match dove trova il gol nel recupero.





All. Mihajlovic 5.5: il Bologna regala ancora una volta il primo tempo ma questa volta non riesce a recuperare nel secondo, subendo un altro gol. Resta l'amaro in bocca per la sconfitta.