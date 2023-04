Skorupski 7: perfetto nella chiusura sul tentativo di Højlund, gli nega il gol

Posch 6: si avventa sulla palla, chiude tutti gli spazi, anche su Muriel



Soumaoro 7: piomba sia su Zappacosta che su Højlund, dalla mezzora non ce ne è per nessuno



Lucumì 6,5: stringe il goleador danese di casa, cambia di posto nell’ultima ora



Kyriakopoulos 6: tenta il tiro da fuori ma non spaventa Musso, ci prova sempre



Schouten 6: quando esce Pasalic ha vita più facile



Moro 6: si fa spazio in profondità, meno reattivo del solito.



(Dal 39' s.t. Medel: sv).



Ferguson 6,5: attaccante aggiunto, impegna diversi difensori di casa tenendoli occupati per liberare Sansone



Soriano 6: ferma Boga al momento giusto, ma Thiago Motta vuole un uomo più offensivo e lo toglie



(Dal 1’ s.t. Orsolini 7,5: segna due gol, poi uno viene annullato ma è con la sua fame che il Bologna sale in classifica).



Sansone 7: un paio di volte scappa a Palomino e Scalvini, poi apre le danze beffando tutti i nerazzurri, Musso compreso.



(Dall'11' s.t. Zirkzee 7: ragazzo da tenere d'occhio, per i passaggi e le giocate precise, bellissimo l'assist, scappa via a tutti).



Barrow 6,5: i tiri forzati dalla distanza non piacciono a Thiago Motta, molto meglio quando serve l'assist pensato per Sansone.



(Dall'11' s.t. Dominguez 6: fa il suo).





All. Thiago Motta 7: si prende 40 punti battendo il maestro Gasperini con i cambi giusti.