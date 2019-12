Lecce-Bologna 2-3



Skorupski 6: poco impegnato ed incolpevole sui gol.



Mbaye 6.5: spinge sulla fascia offrendo un valido appoggio per le azioni di Orsolini.



Bani 6: tiene bene le offensive degli attaccanti del Lecce.



Tomiyasu 6.5: preciso negli anticipi e nelle chiusure, dalla sua parte il Lecce ha trovato poche occasioni.



Denswil 6: non spinge tantissimo essendo un difensore centrale ma chiude bene dalla sua parte.



Medel 6: tanta grinta e corsa, sbaglia qualche appoggio.



Poli 6.5: ci prova due volte nel primo tempo ma prima tira fuori dal limite e poi su un colpo di testa in area è bravo Gabriel a respingere in corner. Domina a centrocampo impostando e aiutando la linea mediana.



(dal 31' st Schouten sv)



Orsolini 7.5: offre ottime giocate sulla sua fascia, sfiora prima il gol di destro e poi si fa trovare pronto sul secondo palo per il tap in vincente che sblocca la partita. Nella ripresa grande gol con doppio passo e destro vincente imprendibile per Gabriel.



Soriano 7: si muove bene tra le linee mettendo i suoi nelle condizioni di segnare.



(dal 41' st Svanberg sv)



Sansone 7.5: assist e gol, partita di grande tecnica insieme a tutto il reparto offensivo.



Palacio 7: spaventa i giallorossi per tre volte nel primo tempo ma Gabriel para le sue conclusioni. E' inoltre il faro degli attacchi rossoblu, come l'assist per Soriano. Gli manca solo il gol.



(46' st Santander sv)



All. Mihajlovic 7: il suo Bologna impressiona al Via del Mare per l'ottimo calcio e la pericolosità dei suoi offensivi. Nonostante le numerose occasioni nel primo tempo la sblocca solo in chiusura della prima frazione rischiando di pagarla cara ma, tranne un avvio di partita singhiozzante, i suoi controllano la partita. Soffrono nella ripresa la voglia del Lecce di pareggiare ma la difesa tiene bene ed i suoi contropiedi sono letali. Paura solo nei minuti finali ma i suoi tengono.