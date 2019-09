Brescia-Bologna 3-4



Skorupski 6: nulla può sui gol del Brescia. Le sue parate hanno rianimato nel primo tempo un Bologna spento



Tomiyasu 5,5: fatica come tanti suoi compagni a tenere la vivacità dei giocatori del Brescia. Dalla sua fascia nasce il gol del vantaggio dei padroni di casa



Bani 5,5: segna il gol che poteva riaprire la partita anticipando Joronen di testa. In fase difensiva patisce, e non poco, la vitalità di Donnarumma.



(dal 53’ Poli 7: entra e cambia la partita. Segna il gol del pareggio ed è sempre ne vivo dell’azione)



Denswil 5,5: sicuramente non nella migliore giornata. Nell’uno contro uno con gli attaccanti del Brescia va spesso in difficoltà.



Dijks 6: partita senza infamia e senza lode. Come tutti primo tempo sottotono, cresce nella ripresa.



Medel 6: si vede poco anche se la sua sostanza non la fa mancare alla squadra. Condizione da migliorare.



Dzemaili 5: viene sostituito al termine del primo tempo dopo una prestazione incolore. Parte bene, si spegne subito.



(dal 46’ Santander 6: si mangia il gol del 3-2 ma il suo ingresso in campo è fondamentale per la rimonta del Bologna).



Orsolini 6,5: primo tempo in ombra. Esce alla distanza diventando fondamentale: il suo gol regala tre punti incredibili agli emiliani.



Soriano 6: meglio da centrocampista che da trequartista. Davanti alla difesa mette ordine bloccando ogni ripartenza del Brescia.



Sansone 6: offre a Bani l’assist del gol del 2-1. Dai suoi piedi nascono le azioni più pericolose. Nel finale coglie anche un legno.



Palacio 6,5: dimostra come la sua esperienza sia fondamentale per la squadra. Gol e assist, giocatore incredibile.



(dall'88' Olsen SV: entra nel finale per mantenere il vantaggio)





All. De Leo 6,5: azzecca i cambi coadiuvato dall’arakiri del Brescia con l’espulsione di Dessena. Bravo a gestire la situazione sul 3-1 a fine primo tempo dove la squadra poteva naufragare