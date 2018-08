Bologna-Spal: 0-1



Skorupski 6: viene chiamato in causa poche volte, compie una bella parata su Petagna ma nulla può sull’incredibile rete di Kurtic.



Gonzalez 5: il più in difficoltà del reparto difensivo, incerto in più di un’occasione. Insufficiente.



(dal 72’ Falcinelli 5.5: non sposta gli equilibri dei rossoblù che soffrono la pressione della Spal).



Danilo 6: l’ultimo arrivato in casa Bologna parte subito da titolare e si prende la leadership della difesa. Attento ma non può fare tutto lui.



Helander 5.5: come buona parte dei compagni, non dispiace inizialmente ma si perde a partita in corso. Peccato.



Mattiello 6: corre tanto sull’esterno e non rifiuta nessun contrasto, ci mette grinta e il suo è l’atteggiamento corretto. In partita più di altri.



Poli 5: fatica ad inserirsi e forse la mezz’ala in un centrocampo a tre è un ruolo a lui non congeniale. Sicuramente da rivedere, oggi non all’altezza della situazione.



(dal 78’ Orsolini: s.v.).



Pulgar 5: completamente fuori fase, ben lontano dal giocatore che ci ha impressionato lo scorso anno. Si vede poco e dopo il giallo sparisce clamorosamente dalla gara.



(dal 56’ Nagy 4: entra per sopperire alla prova negativa di Pulgar ma si fa subito ammonire e poi espellere).



Dzemaili 5.5: il migliore del centrocampo per la prima parte di gara, crea confusione nella seconda frazione di gioco. Anche lui potrebbe dare di più.



Dijks 6: dopo l’ottima prova in Coppa Italia, si ripete. Gioca palla al piede con intensità e si sbizzarrisce sulla fascia creando qualche insidia agli avversari.



Palacio 6: è padrone dell’attacco, fa tutto lui ed è quello con più qualità in campo. La coppia con Santander però potrebbe far fatica a reggere.



Santander 5.5: vivace nella prima parte di gioco, cala nella seconda facendo fatica anche a tenere il pallone. Non particolarmente incisivo nella fase offensiva.





All. Inzaghi 5.5: il Bologna ci mette grinta e poco altro solo per 45 minuti. Serve altro per evitare di cadere in questo difficile campionato.