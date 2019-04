Bologna-Sampdoria: 3-0



Skorupski 6: praticamente mai impiegato, in campo gioca di più il Bologna e lui rimane a guardare.



Mbaye 6: cresce nettamente dal primo al secondo tempo, aiuta i compagni in entrambe le fasi tenendo duro dal primo all’ultimo minuto. Danilo 6.5: leader della difesa, mantiene ordine nella retroguardia rossoblù e crea un muro invalicabile per Quagliarella e compagni.



(dal 43’ s.t. Helander: s.v.)



Lyanco 6: commette qualche errore ma tutto sommato la sua è una gara sufficiente, la porta rossoblù rimane infatti inviolata e il merito è anche suo.



Krejci 6.5: fa il suo compito con impegno, infila un paio di cross corretti e dà una mano alla difesa oltre a fornire l’assist per la rete di Orsolini.



Dzemaili 6.5: gli viene annullata una rete incredibile, un vero e proprio capolavoro. Gioca con l’intensità di un tempo duellando contro tutti a centrocampo.



(dal 31’ s.t. Poli 6: sostituisce Dzemaili e mantiene vivo il centrocampo).



Pulgar 7.5: prima una punizione che non finisce dritta in porta ma che porta lo stesso al gol, poi un’altra che termina dritta in rete. Pedina fondamentale per la squadra.



Soriano 6: spreca diverse occasioni per andare in vantaggio, fa da collante tra i reparti ma l’imprecisione sotto porta costa cara. Peccato.



(dal 41’ s.t. Donsah: s.v.)



Orsolini 7: in continua crescita, crea diverse insidie alla difesa avversaria e rimane lucido nell’arco dei novanta minuti. Sul finale arriva anche il gol.



Sansone 6: probabilmente il più altalenante, si vede poco e da lui ci si aspetta sempre di più. Strappa la sufficienza.



Palacio 6: contribuisce alla manovra offensiva, lavora per i compagni e lo fa con sacrificio e determinazione.





All. Mihajlovic 7: il suo Bologna costruisce tanto e porta a casa un altro risultato utile. L’impronta che ha dato alla squadra è qualcosa di straordinario.