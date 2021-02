Bologna – Benevento: 1-1



Skorupski 5: viene graziato dal palo nel primo tempo ma poi commette un’ingenuità che regala il gol a Viola.



Tomiyasu 6: da terzino acquista sicurezza e sa bene quel che deve fare, non sfigura ma soprattutto non delude. Sul finale del primo tempo tenta anche la conclusione in porta.



Soumaoro 6: un po’ altalenante nel corso del match, potrebbe fare di più ma affronta comunque gli avversari a testa alta.



Danilo 5.5: a tratti insicuro, l’errore è dietro l’angolo. Con la sua esperienza dovrebbe trascinare i compagni di reparto ma oggi è il contrario.



Dijks 6: sulla fascia corre ma spesso si fa superare, sicuramente meglio in fase offensiva che difensiva.



Schouten 6: motorino di centrocampo, fa da filtro tra i reparti senza troppe imprecisioni.



(dal 36’ st Palacio: s.v.).



Dominguez 5.5: subisce un giallo nei minuti iniziali e commette qualche ingenua sbavatura, un pizzico di concentrazione in più non guasterebbe.



(dal 54’ st Poli 6: entra per evitare una seconda ammonizione a Dominguez senza strafare).



Skov Olsen 6: particolarmente ispirato nel primo tempo, si fa notare con buone giocate anche se non riesce a finalizzare.



(dal 26’ st Orsolini 6: porta un po’ di brio ma non tale da cambiare le sorti del match).



Soriano 6: non molla dal primo al novantesimo minuto, lavora sporco per la squadra ma non riesce a brillare.



Sansone 7: segna il suo primo gol stagionale dopo meno di un minuto e davanti sembra essere quello più in forma. Bene così.



(dal 27’ st Vignato 6: attacca e difende, la voglia non manca).



Barrow 6.5: presente in tutte le occasioni importanti dei rossoblù, fornisce l’assist a Sansone e dà supporto ai compagni.



All. Mihajlovic 6: il suo Bologna ha la possibilità di chiudere subito la gara, dopo il gol di Sansone, ma subisce il pressing del Benevento e porta a casa solo un punto.