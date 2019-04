Bologna-Empoli: 3-1



Skorupski 6: colpevole nell’unica occasione creata dall’Empoli, subisce infatti un gol prendibile da Pajac. La sua incertezza costa cara ma si rifà con un’ottima parata nel secondo tempo.



Mbaye 6: non la sua migliore prestazione ma strappa la sufficienza con l’impegno mostrato nell’arco dei novanta minuti.



Danilo 6: senza infamia e senza lode, qualche sbavatura ma non tale da macchiare la prestazione in campo.



Lyanco 6.5: fa il suo dovere senza grossi patemi, l’avversario costruisce poco e lui mantiene sempre bene la posizione.



Dijks 6.5: in campo è uno dei più in forma, domina la fascia senza problemi creando qualche grattacapo alla squadra toscana.



Dzemaili 6: il capitano del Bologna inizia la gara incitando la squadra con un discorso motivazionale e il suo atteggiamento in campo dimostra quanto chiesto ai compagni.



Pulgar 6: motorino di centrocampo, tiene le redini del gioco e dà un buon contributo alla squadra sia in fase offensiva che difensiva.



(dal 34’ s.t. Poli: s.v.)



Soriano 6.5: cresce nell’arco dei novanta minuti, tanto da arrivare al gol del pareggio con coraggio e determinazione. Bene così



(dal 47’ s.t. Krejci 6.5: entra e subito assist).



Orsolini 6.5: ha l’occasione di segnare già nel primo tempo, mantiene alta la concentrazione rendendosi pericoloso e trovando il gol sul finale di gara.



Sansone 7: l’assist per Soriano è fondamentale, contribuisce alla manovra offensiva rendendosi una spina costante per gli avversari e trovando anche la rete finale.



Palacio 6: oggi visibile a tratti ma nonostante questo riesce a segnare. Purtroppo però la sua rete viene annullata per fuorigioco.



(dal 27’ s.t. Santander 6: torna a mettere minutaggio sulle gambe, facendo correre la difesa toscana).





All. Mihajlovic 6.5: il suo Bologna oggi soffre ma riesce comunque a vincere, continuando la sua scalata verso la salvezza.