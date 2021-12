è il migliore in campo nel Bologna. Se la partita resta aperta fino al 93’ è merito delle sue parate in alcuni casi davvero provvidenziali. Sfortunato nel secondo gol del Torino, quando non riesce a evitare che il pallone finisca in fondo alla rete dopo la deviazione di Soumaro.neppure lui è nella sua miglior giornata. Cerca di far valere il proprio fisico e nella prima parte di gara ci riesce ma con il passare dei minuti finisce per commettere qualche ingenuità di troppo e non sempre appare lucido.: riesce a prendere di testa tutti i palloni che spiovono nell’area del Bologna, nonostante l’altezza non lo aiuti. Si fa trovare sempre al posto giusto al momento giusto ma nel suo giudizio pesa quello scivolone che spalanca un’autostrada a Sanabria in occasione del gol dell’1-0.è in difficoltà con Praet e con gli inserimenti di Singo in fase offensiva. Dalla metà del primo tempo deve inoltre fare i conti con il cartellino giallo che Dionisi gli sventola in faccia e che sembra condizionarlo nel resto della partita.(Dal 39’ s.t.è il grande ex della partita ma contro la sua vecchia squadra non riesce a incidere. Anzi. Appare troppo timido sulla fascia destra e solamente nei minuti finali lo si vede nella metà campo avversaria.non una partita memorabile per il capitano del Bologna. Lo si vede solamente per una conclusione che non impensierisce Milinkovic-Savic nel primo tempo e per alcuni falli di troppo. Prestazione insufficiente la sua.(Dal 31’ s.t.: freddo nel realizzare il rigore poco dopo il suo ingresso in campo)fa meglio rispetto al compagno di reparto Soriano, ma anche la sua prestazione non raggiunge la sufficienza. Il Torino per quasi tutta la partita è padrone del centrocampo con la Pobega-Lukic che ha vinto la sfida con quella rossoblù.Singo non è nella sua miglior giornata eppure riesce a passare con troppa facilità ogni volta che punta il terzino scozzese. Quando è invece chiamato a spingere riesce a essere più volte pericoloso.da un suo pallone perso a centrocampo nasce l’azione che porta al gol del vantaggio del Torino. La sua è una giornata assolutamente negativa, basti pensare che nella metà campo offensiva è praticamente nullo.(Dal 22’ s.t.a centrocampo fa meglio di molti suoi compagni)è praticamente nullo il suo apporto alla partita. Il numero 99 viene annullato da Zima che non gli permette di vedere il pallone e riesce anche a fermarlo nell’unica occasione in cui ha lo spazio per partire in velocità(Dal 22’ s.t.grazie a un suo guizzo il Bologna riesce a riaprire la partita. E’ proprio il numero 10, infatti, a procurarsi il calcio di rigore che Orsolini poi trasforma dando speranze ai rossoblù per il finale)Bremer lo marca stretto per tutta la prima frazione e l’austriaco fatica molto a liberarsi e a trovare spazi. L’uscita del brasiliano potrebbe avvantaggiarlo ma anche contro Buongiorno le cose per lui non migliorano.(Dal 31’ s.t.risultato finale non racconta al meglio una partita che il Bologna di fatto non ha giocato. L’episodio del rigore anima nel finale la squadra rossoblù che non riesce comunque mai a creare i presupposti per pareggiare.