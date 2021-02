Sassuolo-Bologna 1-1







Skorupski 6,5: parata importantissima su Locatelli appena prima dell’intervallo. Non può nulla sul gol di Caputo a inizio ripresa, poi fa un miracolo su un colpo di testa di Marlon.



Tomiyasu 6,5: comincia la gara spingendo sulla fascia destra, ma all’espulsione di Hickey passa a sinistra, dove tenta di fermare Berardi per il resto della gara. E ci riesce.



Danilo 5,5: non riesce a respingere il tiro di Djuricic, il pallone gli scivola alle spalle e Caputo segna.



Soumaoro 6,5: qualche disimpegno così così ma il salvataggio a portiere battuto su Traorè è da centrale attento.



Hickey 4,5: parte forte e aggressivo come tutto il Bologna. Poco prima della mezzora però entra troppo duro su Muldur e l’arbitro La Penna, richiamato dal Var Nasca, estrae il cartellino rosso diretto. Un eccesso di foga pagato a caro prezzo.



Dominguez 6,5: esce per crampi al termine di una prestazione di grande intelligenza tattica.



(dal 35’ s.t. Baldursson sv)



Svanberg 5,5: fino all’espulsione di Hickey è il giocatore rossoblù che incide di meno. Non a caso Sinisa decide di cambiare proprio lui per risistemare il Bologna in dieci.



(dal 33’ p.t. De Silvestri 6,5: sale al posto di un centrocampista e va a piazzarsi terzino destro. Diventa braccetto nel finale quando il Bologna si chiude a cinque dietro. E non pecca)



Orsolini 5,5: nessuna giocata da segnalare fino all’espulsione di Hickey. Il resto è fase difensiva pura, senza ripartenze.



(dal 16’ s.t. Palacio 6,5: il suo ingresso fa bene al Bologna, che con lui in campo ogni tanto riesce a portare il pallone nella metà campo avversaria)



Soriano 7: con una zampata da centravanti vero infila Consigli anticipando Ferrari in area. In dieci scende in mediana al fianco di Dominguez per respingere l’assedio del Sassuolo. Nel finale passa a fare la mezzala.



Sansone 6: in combinazione con Barrow costringe Magnanelli a sbagliare l’appoggio per Marlon. Poi è chiamato al sacrificio come tutti i suoi compagni.



(dal 16’ s.t. Skov Olsen 6: va a fare il quinto a destra per seguire come un’ombra Rogerio. Lo limita)



Barrow 6,5: al minuto 16 del primo tempo recupera palla nell’area neroverde e serve a Soriano l’assist dell’uno a zero. Col Bologna in dieci sparisce.



(dal 16’ s.t. Schouten 6: porta più copertura in mediana piazzandosi come vertice basso del 5-3-1)





All. Mihajlovic 6,5: l’approccio è ottimo da parte dei suoi giocatori. Passa in vantaggio, poi rimane in dieci. Ci mette forse troppo a cambiare sistema di gioco, ma con la difesa a cinque porta a casa il punto.