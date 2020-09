Bologna-Parma: 4-1



Skorupski 6: nel primo tempo salva infatti un gol già fatto con una parata in due tempi, nel secondo invece sbaglia il rinvio consegnando la palla al Parma che arriva al gol.



De Silvestri 6: soffre un po’ in fase difensiva ma non demorde, deve ancora trovare la condizione fisica ottimale ma la tempra non gli manca.



Danilo 6: fornisce l’assist per il primo gol di Soriano e mantiene alta la guardia per tutta la durata del match, contribuendo a tenere lontano l'avversario.



Tomiyasu 6.5: un buon salvataggio nel primo tempo e una partita attenta senza sbavature.



Hickey 6.5: sorprende al suo esordio con la maglia rossoblù, si inserisce senza paura e si propone spesso in avanti spiazzando gli avversari.



(dal 35’ s.t. Denswil: s.v.).



Poli 6.5: il capitano del Bologna regge sessanta minuti ma si fa sentire, con la sua esperienza detta legge a centrocampo. Nulla da eccepire.



(dal 19’ s.t. Medel 6.5: sostanza e un ottimo assist per il gol di Palacio).



Schouten 6.5: nonostante la giovane età è sempre più fondamentale in mezzo al campo, cresce partita dopo partita.



Skov Olsen 7: leggermente sottotono nella prima frazione di gioco, trova coraggio nella seconda riuscendo ad arrivare al gol.



(dal 47’ s.t. Orsolini: s.v.).



Soriano 7.5: quando lui gira, girano i compagni. Segna due gol e fornisce un assist a testimonianza di una partita perfetta.



Barrow 6: un po’ confusionario, corre tanto ma senza riuscire a concludere. Oggi non si rende troppo pericoloso.



(dal 35’ s.t. Sansone: s.v.).



Palacio 7: lavora sporco per i compagni, fa a spallate con gli avversari, trascina il peso dell’attacco insieme a Soriano e trova il gol. Inimitabile.



(dal 47’ Santander: s.v.).





All. Mihajlovic 6.5: schiera bene la formazione e si gode il risultato, i suoi infatti mettono in campo una prestazione a sua immagine e somiglianza.