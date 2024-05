Bologna, le pagelle di CM: squadra in vacanza, lotta solo De Silvestri

: serata di gala per l'ex portiere della Sampdoria che torna titolare in quello che fu il suo stadio. Incolpevole su Malinovskyi, nega il raddoppio a Thorsby, poi si inchina a Vitinha.(dal 40' st: ricorderà questa serata come quella del suo debutto in A)altra vecchia conoscenza blucerchiata, troppo esperto e freddo per farsi condizionare dalla pioggia di fischi che gli riserva il popolo del Ferraris. Ultimo ad alzare bandiera bianca. Gladiatore.(dal 40' stprova a fermare Gudmundsson usando le cattive, riuscendoci raramente.

unico superstite del reparto titolare, fatica a intendersi con i compagni di serata, commettendo anche qualche leggerezza di troppo.: esterno con pochissima licenza di far male, presidia la sua zona aiutando i colleghi in centro.vaga per il campo alla ricerca di una posizione che non trova. E si fa pure ammonire, rischiando il rosso per proteste.galvanizzato dalla pre-convocazione per l'Europeo prova ad accendere la luce di un Bologna già in vacanza. Purtroppo non sempre alle intenzioni seguono i fatti.(dal 15' st: molto mobile ma poco incisivo)

: Motta lo piazza davanti alla difesa con la doppia mansione di fare da scudo e allo stesso tempo di far ripartire l'azione felsinea. Fa quel che può.prova a rovinare la festa del Grifone salendo in cielo per incocciare un cross da destra di Orsolini. Il palo però ne guasta le intenzioni. Ci riprova altre due volte a inizio ripresa con ancor meno fortuna.(dal 15' stsostituisce il migliore del Bologna facendolo decisamente rimpiangere)l'incomprensibile nervosismo che ne caratterizza la serata finisce per minarne una prestazione del tutto anonima.

(dal 25' steroe contro la Juve lunedì sera, completamente annullato oggi. Avrà tempo e modo per rifarsi.si accomiata dal Bologna dinnanzi al pubblico che per primo lo ha visto sedersi su una panchina regalando un po' di campo a chi in stagione lo ha visto meno e infischiandosene del risultato. D'altronde può permetterselo dopo aver riscritto la storia del club.