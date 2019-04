Bologna-Chievo: 3-0



Skorupski 6: quasi inoperoso, si guadagna la pagnotta con una parata in tuffo su Stepinski.



Mbaye 6: ordinato in difesa ma troppo timido in fase di spinta in una partita in cui ci sarebbe un gran bisogno delle sue sovrapposizioni.



Danilo 6.5: interrompe un paio di contropiedi pericolosi e guida la difesa senza grossi patemi, anche perché il Chievo si limita a qualche ripartenza.



Lyanco 6: senza un gran lavoro da fare in difesa fa vedere le sue qualità in fase di costruzione.



(dal 40’ s.t. Gonzalez: s.v.).



Dijcks 7: si propone con costanza su tutta la sua fascia di competenza, si guadagna punizioni, l’ammonizione di Leris e sul più bello il terzo gol rossoblù.



(dal 45' s.t. Calabresi: s.v.).



Dzemaili 6: la sua è una partita altalenante, comincia male per poi crescere nella seconda frazione di gioco. Strappa la sufficienza. (dal 47' s.t. Poli: s.v.)



Pulgar 7.5: la vittoria rossoblù porta la sua firma, due gol su rigore e una mira precisa che non lascia scampo a nessuno.



Soriano 6: impreciso, sbaglia tanti passaggi ma l'impegno non manca. Da lui ci si aspetta sempre tanto.



Orsolini 6.5: il più attivo nella prima fase della partita, sfortunato sul gol annullato per questione di centimetri e sprecone in un’altra azione comunque viziata da un altro fuorigioco.



Sansone 6: si propone poco, un solo tiro in porta. Fa e disfa, forse un po' troppo fumoso ma non così tanto da macchiare la prestazione.



Palacio 6.5: subito non sembra il solito Trenza, spreca infatti un’occasione colossale a tu per tu con Sorrentino nel primo tempo. Si rifà dopo con un ottimo tiro e lottando davvero come un leone.





All. Mihajlovic 6.5: dopo il black-out di Bergamo ripropone la miglior formazione possibile e dopo diverse difficoltà, ottiene la vittoria.