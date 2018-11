due super parate salvano il risultato, oggi fondamentale nel mantenere il Bologna in parità.adattato ancora al ruolo di terzino nella difesa a quattro, fatica maggiormente rispetto al ruolo naturale di centrale. Peccato per il giallo.insicuro e altalenante, non trasmette la sicurezza che aveva ad inizio campionato. La difesa trema e la sua prova non aiuta i compagni.poche garanzie e tanta sofferenza, Chiesa e compagni non sono facili da gestire e lui si fa saltare spesso e volentieri.rientrato dall’infortunio e subito in campo, per di più nel ruolo di terzino che pare non essere congeniale alle sue caratteristiche. Sicuramente da rivedere.(dal 42’ s.t.).con la fascia di capitano sul braccio, oggi è uno dei più pimpanti nei primi 45 minuti. Si spegne nel secondo tempo.non la migliore prestazione del cileno che anche oggi sembra il fantasma del giocatore di un anno fa. Deve ritrovarsi il prima possibile.giornata no per il giovane talentino svedese che oggi pare giocare a nascondino.Non si vede e non si nota.(dall’11’ s.t.il suo ingresso non cambia le carte in tavola, anzi).crea un po’ di confusione ma almeno ci prova, l’impegno di certo non manca. Può fare di più e meglio ma nel complesso la sua è una prova sufficiente.(dal 27’ s.t.senza infamia e senza lode).preso come riferimento in attacco dai compagni, è l’unico che può rendersi davvero pericoloso. Oggi però non ci riesce come vorrebbe.lotta, costruisce gioco e non si arrende mai. Gioca un buon primo tempo e regge finché le gambe glielo permettono.in una gara da vincere, i rossoblù portano a casa un pareggio scialbo in cui è stato unicamente il portiere a fare la differenza. La panchina non scotta ma potrebbe cominciare a scaldarsi.