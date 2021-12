Non esce perfettamente su Abraham e sembra sempre un passo avanti rispetto all’azione. Nel finale però è decisivo con due interventi: Essenziale e cattivo quanto basta su uno Zaniolo in luna stortaGarantisce muscolarità e vigore al reparto. E quando serve spazza via senza pensarci un attimo: Letture giuste sui palloni in verticale e una crescita costante per il 21enne belga. E come esce palla al piede! Sinisa non può fare a meno di lui, e il futuro sembra da big: Indovina i tempi di inserimento e obbliga El Shaarawy a una gara quasi del tutto difensiva. Malino davanti. (80’ De Silvestri sv): Ci mette un po’ a scaldare nervi e polpacci. Quando lo fa scala sulle linee di passaggi e recupera una marea di palloni. (90’ Vignato sv): Trova un gran gol dalla distanza e dimostra una intelligenza tattica superiore nonostante qualche incomprensione coi compagni sui calci piazzati: Nel duello con Karsdorp non spicca, ma non molla mai. Coraggio non gli manca: Non sarà incisivo come negli anni migliori ma combatte per 90 minuti e si becca un giallo che sembra esagerato: Si sobbarca il peso dell’attacco dopo l’uscita di Arnautovic cercando quella profondità decisiva per giocatori come lui. La trova a tratti ma è un comunque un pericolo costante per la difesa giallorossa. (90’ Orsolini sv): Quasi 10 anni dopo ritrova Mourinho, ed è molto più maturo. Tutte le idee offensive alla bolognese nel primo quarto d’ora nascono dalla sua testa. Poi si accascia a terra e maledice il cielo. Perdita grave. (15’pt Sansone 6,5: piano B per l’attacco. Più velocità, e la Roma non l’avevo previsto): Baci e abbracci con Mou. Poi si fa sul serio e perde subito il diamante Arnautovic. Il suo Bologna però ha elementi interessanti (vedi Theate) e non mostra mai di aver paura. Anzi prende in mano lei il copione del match mettendo in mostra un gioco corale da zona Europa.