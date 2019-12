Bologna-Milan: 2-3



Skorupski 5.5: il Milan come tira, segna. La colpa dei gol non è tutta sua ma potrebbe fare sicuramente di più.



Tomiyasu 5: perde una palla sanguinosa portando il compagno Bani a commettere fallo in area su Piantek e poi consegna a Bonaventura la palla del terzo gol. Oggi tanti errori e poca concentrazione.



Danilo 6: è l’unico in difesa a provare contrastare l’attacco rossonero ma non può fare tutto da solo.



Bani 5: giornata no per il difensore rossoblù, il tocco su Piantek viene giudicato fallo da rigore e da quel momento in poi si perde completamente.



Denswil 5.5: come a Napoli viene inserito sulla fascia e cerca nel ruolo adattato di dare il suo contributo alla difesa, seppur con qualche difficoltà.



Schouten 5.5: parte in maniera discreta ma poi anche lui crolla, a centrocampo il Milan vince qualsiasi duello.



(dal 1’ s.t. Svanberg 5.5: viene inserito per cambiare le carte in tavola ma il risultato rimane tale).



Poli 6: senza infamia e senza lode, un po’ lento rispetto al solito ma gioca in maniera concreta e lineare.



Skov Olsen 5.5: dovrebbe andare di più in profondità ma molto spesso è costretto a difendere e contenere Hernandez, motivo per il quale non riesce mai ad essere pericoloso.



(dal 33’ s.t. Orsolini 6: entra e si procura il fallo da cui nasce il tiro dal dischetto di Sansone).



Dzemaili 5.5: sostituisce Soriano sulla trequarti ma come il resto della squadra fatica a concludere, anche il passaggio più semplice oggi non riesce bene.



(dal 19’ s.t. Santander 6: non incide troppo ma nemmeno demerita).



Sansone 6: si vede a tratti ma quando chiamato in causa non sbaglia, segna su rigore e permette al Bologna di accorciare le distanze.



Palacio 6: un vero tuttofare, smista palloni a centrocampo e davanti prova ad inserirsi come può. Regge da solo e con fatica il peso dell’attacco.





All. Mihajlovic 5.5: vederlo di nuovo al Dall’Ara è un’emozione ma la sua squadra non gli rende onore, giocando una gara di basso livello e zero spettacolo.