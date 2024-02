Bologna, le pagelle di CM: Zirkzee inarrestabile, Saelemaekers trova il gol

Bologna – Sassuolo: 4-2



Skorupski 6: sbaglia l’appoggio in occasione del gol di Thorstvedt che segna infatti da pochi passi. Nulla può invece sul gol di Volpato.



Posch 6: dà una mano sia in fase offensiva che difensiva, limitando le incursioni dell’attacco neroverde.



Beukema 6: un passo avanti rispetto alla gara contro il Milan, si riprende il suo spazio senza cali di concentrazione.



Calafiori 6.5: quando chiamato in causa risponde sempre ‘Presente’, ormai è padrone della difesa rossoblù.



Kristiansen 6.5: in crescita partita dopo partita, sa quello che deve fare e non si tira mai indietro fornendo anche l’assist per il gol di Fabbian.



(dal 37’ st Lykogiannis 6: lotta come il compagno che sostituisce).



Aebischer 6: da lui ci si aspetta qualcosa in più, oggi un po’ sottotono rispetto al solito.



(dal 13’ st Orsolini 6: mossa giusta per ridare vitalità alla partita).



Freuler 6: gli avversari gli danno del filo da torcere e lui all’inizio va un po’ in sofferenza, poi si riprende nella seconda frazione di gioco.



Fabbian 7: largo a destra, si accentra molto quando la squadra prende il possesso del pallone. È suo il gol che permette alla squadra di portare a casa un punto.



(dal 37’ st Moro: s.v.).



Ferguson 7: costante e concreto in entrambe le fasi, punto di riferimento per tutti i compagni. Segna inoltre il terzo gol rossoblù.



Urbanski 6: l’energia inizialmente non gli manca, è infatti da un suo tiro che nasce il gol del compagno olandese. Poi si spegne un po’.



(dal 13’ st Saelemaekers 7: con lui in campo cambia la gara, segna il suo primo gol con la maglia del Bologna).



Zirkzee 7.5: tanta sostanza e una girata al volo che permette al Bologna di accorciare momentaneamente le distanze. Poi l’assist per Ferguson. Classe, grinta e forza d’animo.





All. Hugeux 6.5: chiamato a sostituire Motta squalificato, porta a casa la vittoria in rimonta con quattro reti come bottino. Grande risultato.