Bologna-Lecce è l'unico match in programma alle 15 di domenica 23 ottobre e al Dall'Ara andrà in scena un'autentica sfida salvezza. I padroni di casa di Thiago Motta non vincono dall'11 settembre, 2-1 in rimonta contro la Fiorentina e allora c'era Sinisa Mihajlovic in panchina. I salentini di Baroni, il suo unico successo l'ha ottenuto invece il 16 settembre battendo la Salernitana all'Arechi. I tre punti saranno quindi fondamentali per mettere margine in classifica fra sé e i rivali per non retrocedere.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Bologna-Lecce, con calcio d'inizio alle ore 15 di domenica 23 ottobre al Dall'Ara sarà trasmessa in tv da Dazn. Su smartphone, tablet e pc sarà inoltre visibile in streaming attraverso la piattaforma e le app dell'emittente Ott.



LE PROBABILI FORMAZIONI

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumi, Cambiaso; Medel, Schouten; Aebischer, Dominguez, Orsolini; Arnautovic.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Umtiti, Pezzella; Gonzalez, Hjulmand, Askildsen; Strefezza, Ceesay, Banda.