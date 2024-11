Ci pensa Orsolini! Il Bologna soffre ma vince: al Dall'Ara è 1-0 con il Lecce

Getty Images

E' Riccardo Orsolini a decidere una partita che per il Bologna si era fatta molto complicata. Al Dall'Ara i rossoblù battono il Lecce 1-0 nella gara valida per l'undicesima giornata di Serie A grazie a un colpo di testa, a cinque minuti dalla fine, del numero 7, che regala ai suoi la prima vittoria interna della stagione. La squadra di Vincenzo Italiano sale a 15 punti, mentre quella di Gotti, alla settima sconfitta in campionato, rimane al penultimo posto con otto punti.



IL TABELLINO



BOLOGNA-LECCE 1-0



RETI: 85' Orsolini (B)



BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri (82' Posch), Lucumì, Beukema, Miranda; Moro (57' Urbanski), Freuler (82' Ferguson); Orsolini, Odgaard (57' Dallinga), Ndoye; Castro (69' Fabbian). All: Italiano

Falcone, Guilbert (57' Pelmard), Gaspar, Baschirotto, Gallo; Ramadani (87' Rebic), Rafia (76' Pierret); Dorgu (87' Sansone), Pierotti, Banda (57' Coulibaly); Krstovic. All: Gotti66' Urbanski (B), 71' Pelmard (L), 72' Ndoye (B), 86' Gaspar (L)Collu di Cagliari80' Ancora un'occasione per il Bologna, ma il colpo di testa di Fabbian è debole e centrale.

77' Ndoye gira di testa: palla fuori di molto.67' Miranda affonda a sinistra, ma Dallinga calcia fuori.46' Miracolo di Falcone: altra grande parata del portiere del Lecce su colpo di testa ravvicinato di Castro.42' Freuler si divora l'1-0. Il centrocampista svizzero calcia alto a porta vuota dopo che Falcone ha respinto con un gran riflesso una deviazione improvvisa di Ramadani su cross dalla sinistra di Miranda.36' Bell'azione del Bologna, ma Ramadani chiude sul cross di Ndoye.32' Rafia segna, ma è tutto fermo per il fallo al limite dell'area del Bologna di Dorgu su Lucumì

23' Tiro da distanza ravvicinata di Krstovic, che trova la pronta risposta di Ravaglia. Tutto fermo, però, per il fischio di Collu per un fallo di Pierotti su Miranda.22' Bel contropiede del Lecce. Krstovic lancia Dorgu, ma Pierotti non arriva sul cross dell'esterno giallorosso1' Colpo di testa di Castro su cross di Ndoye: Falcone devia in angolo