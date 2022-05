L'Arsenal forte su Aaron Hickey. Secondo La Gazzetta dello Sport, i Gunners hanno già presentato ai rossoblù del Bologna un'offerta da 25 milioni di euro per il difensore scozzese, che in estate potrebbe essere sacrificato per finanziare alcuni colpi in entrata. Su di lui c'è anche il West Ham, la cui proposta economica sembra però più bassa rispetto a quella dei concorrenti.