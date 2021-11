Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato in conferenza stampa. Queste le principali dichiarazioni: "Arnautovic non è stirato, domani giocherà. Con l'Empoli abbiamo fatto schifo. Orsolini sta giocando bene e domani potrebbe giocare. Viola non ha i novanta minuti nelle gambe. Medel a centrocampo? Sì ma con Bonifazi e Bink titolari dietro. Siamo la squadra che corre meno chilometri? Non importa quanto corri, ma come corri, l'intensità di gioco. Abbiamo avuto quattro espulsioni."