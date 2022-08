Dopo la vittoria di misura in Coppa Italia contro il Cosenza, Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, parla in conferenza stampa. Fra i temi, il futuro di Marko Arnautovic: "Se dovesse andare via sarebbe una grande perdita, sarei contento per lui, ma penso che alla fine rimarrà. Ci siamo parlati, sicuramente lui se rimarrà qua si allenerà bene e farà quello che deve fare. Se andrà via vedremo, ma non credo".