Il tecnico delpresenta in conferenza stampa la sfida con l'Inter: "Come avrei fermato Lukaku? Non lo avrei fermato, è più forte, veloce e grosso di me. Magari su un ring lo avrei anche potuto fermare, ma in un campo da calcio dove non si possono fare colpi proibiti non avrei saputo come fare".- "Mi preoccupava il gol subito. Io parto sempre per fare un gol in più, poi se non lo prendo meglio: se non lo prendi la partita non la perdi, ma se ne fai uno in più la partita la vinci, quindi scelgo il male minore".- "Non c'è due senza tre dicono, vediamo domani se è così o se è un'eccezione che conferma la regola".- "Ho provato un nuovo assetto solo per capire chi c...o è che parla con i giornalisti: voglio trovarlo, quando trovo lo appendo al muro e lo faccio finire di giocare. Non cambio modulo, l'ho fatto apposta perché eravamo solo noi e come tutte le volte è venuto fuori: vi assicuro che lo trovo, e quando lo trovo sono c...i amari. Se c'è qualche giocatore che parla per mezzo voto in più, vedete cosa gli faccio. Ma state sicuri che lo trovo".- "Se è qui è perché l'ho chiesto io e grazie alla società che lo ha comprato. Gli voglio bene come a un figlio, cerco sempre di spronarlo e sappiamo tutti che la cosa che gli manca è un po' di carattere, cattiveria, fame. Come allenatore devo fargli capire cosa voglio da lui e dove deve migliorare: se lo fa, lo farà anche tutta la squadra. Io mi arrabbio con il giocatore importante, che ha qualità e può risolvermi le partite perché voglio di più. E' un rapporto sincero e leale il nostro, ci parlo sempre e cerco di fargli capire come stanno le cose. Lui è condizionato da questa mano, può anche essere giustificato, ma deve essere più cattivo, non può perdere tutti i contrasti. Quando vedo un giocatore moscio impazzisco, non li posso vedere. Quando fa così cerco di avere pazienza, ma a un certo punto la perdo: deve dimostrare di essere più cazzuto e saper reagire".- "E' tornato, non è ancora al 100%. Può fare il difensore e il centrocampista, ma vedere Medel con Lukaku non è proprio il massimo, è meglio tenerlo più avanti".- "E' giovane, bravo, quando ha la palla deve pensare da brasiliano e quando non la ha da italiano. Per adesso quando parte titolare è titubante, quando entra a partita in corso può fare la differenza: ha molti margini di miglioramento, mi piace".- "Deve stare più tranquillo ed essere più lucido, non deve dimostrare nulla perché ha già una grande carriera alle spalle. Deve rimanere concentrato e tranquillo e rischiare nelle zone alte".- "Fare un gol in più, semplice".- "Con il Crotone e con la Samp negli ultimi dieci minuti abbiamo fatto diverse ripartenze, non mi sembra siamo stati a difendere: abbiamo difeso e attaccato tutta la partita, ma nell'ultima parte abbiamo avuto diverse occasioni, perciò cerchiamo sempre di vincere".- "Davanti a Danilo e Tomiyasu per aiutarli? Magari dietro, se sta davanti non li aiuta, quindi no".- "Stiamo giocando come prima, magari siamo più fortunati. Abbiamo subito gol ogni tiro in porta, ma come avevo detto la ruota prima poi gira. Anche il Crotone con Simy poteva segnare e anche in quel caso sarebbe stato un tiro in porta e un gol. Altre squadre subiscono molto più di noi e non prendono gol, noi subiamo meno e lo prendiamo sempre. Basta guardare le statistiche che non rispecchiamo mai i risultati".