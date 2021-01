Al termine del ko dello Stadium contro la Juve,è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Nel primo tempo non ci abbiamo creduto abbastanza, nel secondo abbiamo alziamo i ritmi. Il pareggio era nell'aria, poi abbiamo preso gol su corner. La vittoria della Juve è meritata, noi abbiamo fatto male ma ci è mancato qualcosa per chiudere"."Siamo andati a prenderli alti. Dopo il 2-0 ci siamo sfilacciati un po' anche se forse poteva starci la seconda ammonizione di Arthur, era un fallo tattico. Eravamo 2-0, ma non sappiamo cosa sarebbe successo. Noi giochiamo in questa maniera, Szczesny ha anche fatto due grandi parate. Ci sono mancate scelte e giocate giuste: eravamo in area ma non siamo riusciti a concretizzare"."Se avessimo un giocatore più presente in area magari avremmo giocato peggio, bisogna vedere sempre. Noi abbiamo giocatori tecnici, che creano molto: è vero, non hanno molti gol nel sangue, ma creiamo. Ormai sono sicuro che noi facciamo sempre la partita da un punto di vista tecnico e fisico, serve un salto di qualità mentale: osare di più, essere più cattivi davanti alla porta e prendersi più responsabilità"."Non è una prima punta, può fare la seconda punta o l'attaccante esterno. Ha la fortuna di avere come compagno Palacio, un grande attaccante, utile per i movimenti. Li facciamo lavorare in coppia, Musa è un ragazzo intelligente che apprende. Come tutte le cose, serve tempo"."Si preoccupava molto di Cuadrado, ma non era il suo uomo. E' per questo che stava basso. Aveva un po' di emozione".