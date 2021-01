Sinisa, allenatore del, presenta in conferenza stampa la partita di domani contro la: "Cos’è la Juve per me? Beh, tanti anni fa, quando c’era un’altra dirigenza,... La Juve ha tutto, è un modello da seguire: giocare e allenare la Juve è un onore, non si discute; ed è anche per questo che se vinci contro la Juve è molto più bello. Mi capitò di batterla col Catania, ci sono andato vicino col Torino quando poi Higuain fece gol all’ultimo minuto. La gara dei tre cambi quando allenavo i granata? Li feci perché volevo vincere, non perché volevo fare il fenomeno: poi sono stato sfortunato perché dopo trenta secondi ho preso gol. Da giocatore ho vinto diverse volte ed è una soddisfazione. Ah: sono stato esonerato due volte dopo aver giocato contro la Juve, con Milan e Torino. Perciò spero di non perdere e quindi di non essere esonerato..."."I dettagli saranno importanti, perché dovremo curare molto quelli. Ai ragazzi ho fatto i complimenti perché si sono allenati bene: a Torino, pur se una bellissima città, non vogliamo fare una gita, abbiamo qualcosa di più importante da fare."Le battevo meglio io le punizioni, può dirlo anche lui.. Alla fine mi mandò un messaggio facendomi i complimenti per la lezione. Io raccontai tutto, adesso posso pensare che lui sappia tutto di noi perché io sono sempre sincero in ogni cosa, per cui mi toccherà cambiare qualcosina"."Arnautovic? Se viene dalla mia terra mi piace perché se arriva da là vuol dire che è forte, ma di mercato dovete parlare con Bigon che è lì dietro... Non voglio parlare di chi non è mio giocatore...".